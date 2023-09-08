Псковичей приглашают на творческую встречу с петербургским художником

18:18, 08 сентября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на творческую встречу с петербургским художником Петром Гамаюновым, которая состоится в научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Петербуржец является директором Института дизайна костюма (Института технологии и дизайна) и автором выставки «Дорогами Отечества».

«Пётр Петрович, известный художник и педагог, недавно вернулся из очередного путешествия по родной Иркутской области. Эта местность по большей части и является главным объектом его изображений», – отметили в библиотеке.

Торжественное закрытие выставки состоится 12 сентября в 14:00.