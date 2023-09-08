Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» продали за 11 млн рублей

20:30, 08 сентября 2023, ПАИ

Первое прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» продали на торгах «Литфонда» за 11 млн рублей. Первоначальная ставка за гоголевский раритет была семь миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

В пресс-службе добавили, что издание возглавило топ продаж.

Первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая – в марте 1832 года.

Почти вдвое выросла ставка за первое печатное произведение Фёдора Достоевского «Бедные люди» – с 2,8 млн рублей до 5,5 млн. Письмо возлюбленному Марины Цветаевой продали за 2,2 млн рублей.

В семь с лишним раз выросла ставка за издание Владимира Маяковского «Для голоса» в издательской иллюстрированной обложке работы советского художника Эль Лисицкого. Начальная цена за лот составляла 220 тысяч рублей и выросла к финалу до торгов до 1,7 млн. Втрое увеличилась лидирующая цена за рукописного «Вратаря» Владимира Высоцкого, с 400 тысяч рублей до 1,2 млн.