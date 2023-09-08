14,51% составила явка в Локнянском районе в первый день выборов

22:19, 08 сентября 2023, ПАИ

Первый день выборов губернатора Псковской области в Локнянском районе завершился явкой 14,51 %, сообщает газета «Восход».

Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.

Добавим, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. В 8:00 началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области. Со всеми новостями о выборах можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.