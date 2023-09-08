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Политика

Избирательные участки открылись в Псковской области

596 избирательных участков открылось в Псковской области в пятницу, 8 сентября. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Фото Андрея Степанова / Псковская правда

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Участки будут работать с 8:00 до 20:00 8, 9 и 10 сентября. По данным избирательной комиссии Псковской области, всего в голосовании смогут принять участие 506 042 избирателя, из них 5 970 впервые голосующих.

52 120 избирателей Псковской области, подавшие заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования, могут принять участие в выборах с помощью гаджетов, находясь в любой точке России, на портале Дистанционного голосования ЦИК России https://vybory.gov.ru/. Для этого, напоминают в облизбиркоме, тем, кто использует VPN, необходимо его отключить.

На избирательных участках в Пскове планируется использование 80 КОИБ-2010, в Острове – 9. На 507 избирательных участках голосование пройдёт с применением технологии QR-кода, отметили в облизбиркоме.

Кроме того, во всех 26 территориальных избирательных комиссиях и 116 УИКах установлены средства видеонаблюдения, а на 445 избирательных участках – видеорегистраторы.

В случае возникновения вопросов избиратели могу позвонить в Информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области («горячая линия») по телефону 8-800-222-72-60.

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