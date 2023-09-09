Дважды в день будут летать самолёты из Пскова в Москву со следующего года
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора Нинель Салагаевой обсудил зимнее расписание авиарейсов и планы на следующий год. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Нинель Салагаева отметила, что с 1 апреля следующего года самолёты из Пскова в Москву будут летать два раза в день – утром и вечером, то есть количество рейсов увеличится.
Замгубернатора добавила, что в Москву пока летает только авиакомпания «Азимут».
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