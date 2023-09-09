19,73% составила явка на выборы губернатора Псковской области на конец второго дня голосования

21:09, 09 сентября 2023, ПАИ

Явка на выборы губернатора Псковской области на конец второго дня голосования составила 19,73 %. Всего проголосовало 89 405 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 42 193 избирателя – 80,9 % от числа зарегистрированных пользователей.

Напомним, что сегодня завершился второй день голосования на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 8:00.

Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.