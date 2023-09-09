Второй день голосования завершился на выборах в Псковской области

20:00, 09 сентября 2023, ПАИ

Второй день голосования завершился на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 8:00.

На данный момент 81 % избирателей Псковской области от числа подавших заявления на ДЭГ уже проголосовали. 16,49 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 9 сентября (проголосовало 76 038 избирателей).

Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.