Второй день голосования завершился на выборах в Псковской области
Второй день голосования завершился на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 8:00.
На данный момент 81 % избирателей Псковской области от числа подавших заявления на ДЭГ уже проголосовали. 16,49 % составила явка на выборах губернатора Псковской области без учёта ДЭГ на 15:00 9 сентября (проголосовало 76 038 избирателей).
Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).
Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.
Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.