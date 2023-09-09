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Общество

Оперу «Борис Годунов» поставили в Псковском кремле

Оперу «Борис Годунов» артисты Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева поставили в Псковском кремле сегодня, 9 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что показ прошёл при поддержке областного правительства, Минкультуры, Росконцерта и РЖД.

 

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