Оперу «Борис Годунов» поставили в Псковском кремле

21:31, 09 сентября 2023, ПАИ

Оперу «Борис Годунов» артисты Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева поставили в Псковском кремле сегодня, 9 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что показ прошёл при поддержке областного правительства, Минкультуры, Росконцерта и РЖД.