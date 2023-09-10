Третий день голосования начался в Псковской области

08:00, 10 сентября 2023, ПАИ

Третий, заключительный день голосования начался на выборах в Псковской области сегодня, 10 сентября.

Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.

52 102 избирателя Псковской области подали заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. 80,9 % из них уже приняли участие в выборах, проголосовав на портале vybory.gov.ru.

За два дня голосования на выборах губернатора Псковской области явка составила 19,73 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.