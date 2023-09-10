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Общество

Психологи работают в поликлиниках всех регионов – Минздрав

Психологи начали работать в поликлиниках всех регионов России, пишет ТАСС со ссылкой на первого замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Он напомнил, что в России внедрен новый порядок оказания психиатрической помощи. Все вопросы, касающиеся его действия, находятся на контроле.

Приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения вступил в силу с 1 июля 2023 года. Благодаря документу психологическая помощь стала доступна россиянам в поликлиниках по ОМС.

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