35,39% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 18:00

18:57, 10 сентября 2023, ПАИ

Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

С помощью ДЭГ проголосовало 46 836 избирателей – 89,8 % от числа зарегистрированных пользователей.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.