35,39% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 18:00
Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.
С помощью ДЭГ проголосовало 46 836 избирателей – 89,8 % от числа зарегистрированных пользователей.
Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.
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