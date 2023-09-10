В отборочном туре всероссийского хорового фестиваля поучаствуют пять районов Псковской области

21:43, 10 сентября 2023, ПАИ

Академические хоры из пяти муниципалитетов Псковской области подали заявки на участие в отборочном туре Всероссийского хорового фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Приём заявок на участие в региональном этапе конкурса завершён. Экспертная комиссия под председательством члена Всероссийского хорового общества, заведующего центром непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелики Романюк будет заседать 11 сентября в Псковском областном центре народного творчества.

По итогу рассмотрения заявок хоровые коллективы Псковской области, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружном этапе, который состоится в октябре 2023 года. Проведение финала Всероссийского хорового фестиваля запланировано на ноябрь – декабрь 2023 года.

Напомним, в этом году IX Всероссийский хоровой фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

В фестивале принимают участие детские и взрослые хоровые коллективы, поющие в академической манере вокального исполнения. Конкурсные программы коллективов должны включать исполнение произведений a cappella и как минимум одного произведения Сергея Рахманинова.