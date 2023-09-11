Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Счетная палата передала правительству предложения по увеличению финансирования медицины регионов

Предложения Счетной палаты (СП) по решению проблемы недофинансированности регионов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) находятся на рассмотрении в правительстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности председателя главы СП Галину Изотову.

«По ОМС есть два направления, которые мы ведем, они уже выверены, понятна позиция Минфина и парламента, и сейчас предложения находятся на рассмотрении правительства», – отметила она.

В первую очередь Счетная палата предложила изменить подход по субвенциям территориальным фондам ОМС из федерального фонда (ФОМС).

«Мы отметили, что несколько десятков российских субъектов имеет недостаточный уровень этих субвенций. Анализ, как распределяются эти средства на конкретные расходы регионального здравоохранения, показал, что в некоторых субъектах до 90% финансирования уходит на зарплаты, соответственно на другие нужды – оборудование, лекарства и тому подобное – уже не остается», – пояснила Галина Изотова.

По ее словам, есть регионы, где расходы на зарплаты составляют 60%, где-то – 50%. То есть существует огромная дифференциация, поскольку не учитывается специфика разных регионов, например, стоимость лекарств, фактическая структура затрат.

«Поэтому вместе с экспертами мы разработали модель, предложили ввести коэффициенты, которые отражают разницу ресурсного обеспечения в регионах, фактическую стоимость ряда затрат и другие факторы. Это предложение мы уже согласовали с Минфином, его поддержал парламент, и оно за подписью заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой ушло на рассмотрение в правительство», – сообщила и.о. председателя СП.

Также Счетная палата обратила внимание на передачу платежей за неработающее население на федеральный уровень. Как сообщала ранее Галина Изотова, недостаток финансирования регионов привел к тому, что объем просроченной кредиторской задолженности медучреждений с 2019 по 2022 год вырос более чем на 50%.

«Действительно, при среднем тарифе взноса на ОМС порядка 10 тыс. рублей затраты на лечение пенсионеров составляют 39 тыс. рублей. При этом взносы на ОМС неработающего населения формируют значительную нагрузку на бюджеты субъектов. И она постоянно увеличивается, усиливая зависимость регионов от поступлений федерального бюджета», – пояснила Галина Изотова.

Так, в структуре расходов бюджетов субъектов доля затрат на страховые взносы на ОМС неработающего населения составляет в среднем 5,5%. В отдельных – и вовсе превышает 10%. Такая нагрузка приводит к образованию дефицита средств на то, чтобы реализовывать собственные проекты в сфере здравоохранения.

«Поэтому мы предложили передать полномочия по уплате взносов по ОМС за неработающее население, сейчас речь идет только о пенсионерах, на федеральный уровень. По нашему мнению, это позволит значительно сократить количество дотационных регионов, высвободить собственные средства субъектов для других задач по медицинскому обслуживанию и ускорить темпы регионального развития», – уточнила и.о. главы СП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Великолучан предупредили об отключении электроэнергии

11 сентября 2023

Искусственный интеллект научился предотвращать кражи в магазинах

11 сентября 2023

«Электоральный торт» нарезали в «Ночь выборов – 2023»

11 сентября 2023

Валерий Зайцев: Не все жители Печор были готовы к масштабному благоустройству

11 сентября 2023

Игорь Сопов: Избиратели Псковской области верят в ДЭГ

11 сентября 2023

Губернатор Псковской области на «Ночи выборов»: Завтра обычный рабочий день с десятком мероприятий

10 сентября 2023

Николай Козловский – о выборах главы региона: В Великих Луках нарушений не зафиксировали

10 сентября 2023

Мужество работающих в Псковской области людей отметил Александр Малькевич

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...