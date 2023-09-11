Счетная палата передала правительству предложения по увеличению финансирования медицины регионов

08:03, 11 сентября 2023, ПАИ

Предложения Счетной палаты (СП) по решению проблемы недофинансированности регионов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) находятся на рассмотрении в правительстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности председателя главы СП Галину Изотову.

«По ОМС есть два направления, которые мы ведем, они уже выверены, понятна позиция Минфина и парламента, и сейчас предложения находятся на рассмотрении правительства», – отметила она.

В первую очередь Счетная палата предложила изменить подход по субвенциям территориальным фондам ОМС из федерального фонда (ФОМС).

«Мы отметили, что несколько десятков российских субъектов имеет недостаточный уровень этих субвенций. Анализ, как распределяются эти средства на конкретные расходы регионального здравоохранения, показал, что в некоторых субъектах до 90% финансирования уходит на зарплаты, соответственно на другие нужды – оборудование, лекарства и тому подобное – уже не остается», – пояснила Галина Изотова.

По ее словам, есть регионы, где расходы на зарплаты составляют 60%, где-то – 50%. То есть существует огромная дифференциация, поскольку не учитывается специфика разных регионов, например, стоимость лекарств, фактическая структура затрат.

«Поэтому вместе с экспертами мы разработали модель, предложили ввести коэффициенты, которые отражают разницу ресурсного обеспечения в регионах, фактическую стоимость ряда затрат и другие факторы. Это предложение мы уже согласовали с Минфином, его поддержал парламент, и оно за подписью заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой ушло на рассмотрение в правительство», – сообщила и.о. председателя СП.

Также Счетная палата обратила внимание на передачу платежей за неработающее население на федеральный уровень. Как сообщала ранее Галина Изотова, недостаток финансирования регионов привел к тому, что объем просроченной кредиторской задолженности медучреждений с 2019 по 2022 год вырос более чем на 50%.



«Действительно, при среднем тарифе взноса на ОМС порядка 10 тыс. рублей затраты на лечение пенсионеров составляют 39 тыс. рублей. При этом взносы на ОМС неработающего населения формируют значительную нагрузку на бюджеты субъектов. И она постоянно увеличивается, усиливая зависимость регионов от поступлений федерального бюджета», – пояснила Галина Изотова.

Так, в структуре расходов бюджетов субъектов доля затрат на страховые взносы на ОМС неработающего населения составляет в среднем 5,5%. В отдельных – и вовсе превышает 10%. Такая нагрузка приводит к образованию дефицита средств на то, чтобы реализовывать собственные проекты в сфере здравоохранения.

«Поэтому мы предложили передать полномочия по уплате взносов по ОМС за неработающее население, сейчас речь идет только о пенсионерах, на федеральный уровень. По нашему мнению, это позволит значительно сократить количество дотационных регионов, высвободить собственные средства субъектов для других задач по медицинскому обслуживанию и ускорить темпы регионального развития», – уточнила и.о. главы СП.