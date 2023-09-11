Журналист и социолог станут новыми гостями проекта «Букбар»

12:41, 11 сентября 2023, ПАИ

12-я встреча в рамках проекта «Букбар» пройдёт в креативном пространстве «Лофт» 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этот день в роли барменов выступят:

журналист, преподаватель, редактор литературного журнала «Иначе» и основатель клуба медленного чтения в Санкт-Петербурге Яна Титоренко;

социолог, преподаватель, ведущий авторской секции в Международном книжном салоне, писатель-постмодернист Владимир Коваленко.

В сентябре ожидается следующая литературная подборка:

Рома Декабрев «Гнездо синицы»;

Владислав Городецкий «Инверсия Господа моего»;

Алексей Варламов «Имя Розанова»;

Ася Володина «Протагонист»;

Вячеслав Ставецкий «Жизнь А. Г.»;

DJ Stalingrad «Исход»;

Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки»;

Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»;

Виктор Пелевин «Жёлтая стрела»;

Юрий Мамлеев «Блуждающее время».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и креативного пространства «Лофт».