Журналист и социолог станут новыми гостями проекта «Букбар»
- 12-я встреча в рамках проекта «Букбар» пройдёт в креативном пространстве «Лофт» 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В этот день в роли барменов выступят:
- журналист, преподаватель, редактор литературного журнала «Иначе» и основатель клуба медленного чтения в Санкт-Петербурге Яна Титоренко;
- социолог, преподаватель, ведущий авторской секции в Международном книжном салоне, писатель-постмодернист Владимир Коваленко.
В сентябре ожидается следующая литературная подборка:
- Рома Декабрев «Гнездо синицы»;
- Владислав Городецкий «Инверсия Господа моего»;
- Алексей Варламов «Имя Розанова»;
- Ася Володина «Протагонист»;
- Вячеслав Ставецкий «Жизнь А. Г.»;
- DJ Stalingrad «Исход»;
- Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки»;
- Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»;
- Виктор Пелевин «Жёлтая стрела»;
- Юрий Мамлеев «Блуждающее время».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и креативного пространства «Лофт».
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