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Общество

Журналист и социолог станут новыми гостями проекта «Букбар»

  • 12-я встреча в рамках проекта «Букбар» пройдёт в креативном пространстве «Лофт» 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: «Лофт»

В этот день в роли барменов выступят:

  • журналист, преподаватель, редактор литературного журнала «Иначе» и основатель клуба медленного чтения в Санкт-Петербурге Яна Титоренко;
  • социолог, преподаватель, ведущий авторской секции в Международном книжном салоне, писатель-постмодернист Владимир Коваленко.

В сентябре ожидается следующая литературная подборка:

  • Рома Декабрев «Гнездо синицы»;
  • Владислав Городецкий «Инверсия Господа моего»;
  • Алексей Варламов «Имя Розанова»;
  • Ася Володина «Протагонист»;
  • Вячеслав Ставецкий «Жизнь А. Г.»;
  • DJ Stalingrad «Исход»;
  • Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки»;
  • Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»;
  • Виктор Пелевин «Жёлтая стрела»;
  • Юрий Мамлеев «Блуждающее время».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и креативного пространства «Лофт».

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