Великолукские баскетболисты завоевали серебро на турнире в Великом Новгороде

11:22, 11 сентября 2023, ПАИ

Великолукские баскетболисты стали серебряными призёрами на турнире среди мужских команд ветеранов, который посвящён 50-летию команды «Политехник» – «Садко» – «Ильмер». Соревнования прошли в Великом Новгороде с 8 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Команда из Великих Лук потерпела лишь одно поражение.

Первое место на соревнованиях заняла команда «Ильмер» из Великого Новгорода. Бронзовым призёром стала тверская команда «Ветераны». Четвёртое место досталось псковской команде «ВИОС».

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