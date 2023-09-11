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Общество

ПсковГУ участвует во всероссийском форуме социального призвания

Представитель от ПсковГУ, специалист отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ Вера Алексеева принимает участие во всероссийском форуме социального призвания. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Событие объединило молодых специалистов отрасли с целью сформировать образ будущего и стратегию развития социальной сферы, а также создать площадки для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов.

На площадке участники анализируют актуальные темы, делятся существующими практиками и методиками минимизации возникающих в работе проблем.

Форум позволит собрать экспертную информацию о достижениях и проблемах в сфере некоммерческого сектора, обсудить место и роль НКО в социально-экономическом развитии города, способы повышения эффективности деятельности НКО, вопросы взаимодействия с органами государственной власти и другие актуальные и значимые вопросы.

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