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Общество

Российские космонавты поставят рекорд по длительности полёта на МКС

Члены экипажа МКС Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установят рекорд среди российских космонавтов по длительности одного полёта в рамках программы Международной космической станции сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

В «Роскосмосе» рассказали, что в 20:40:11 по московскому времени космонавты побьют рекорд Петра Дуброва, который с апреля 2021 года по март 2022 года совершал полёт по программе МКС. Всего он пробыл в космосе 355 суток 3 часа 45 минут и 21 секунду.

Прокопьев и Петелин отправились на МКС 21 сентября 2022 года на корабле «Союз МС-22». Они должны возвратиться на Землю на корабле «Союз МС-23» 27 сентября вместе с астронавтом NASA Франциско Рубио после 371-суточного космического полёта.

В газете напоминают, что самый длительный полёт выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его рекорд составил 437 суток 17 часов 58 минут и 17 секунд. Дольше за один полёт никто не летал.

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