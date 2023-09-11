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Общество

Три проекта-победителя ТОС уже реализованы в Пскове

Продолжается реализация проектов-победителей ТОС, разыгранных в первом городском конкурсе. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Всего в Пскове 14 проектов-победителей, два из них – детская площадка на Яна Фабрициуса, 13 и газон на Октябрьском, 30 – уже реализованы.

Ещё по пяти проектам уже заключили контракты. По ним установят шлагбаум, видеонаблюдение, детские площадки и уличные тренажёры. Для остальных готова документация, ожидается выход на торги.

«К концу года покажем результат! А тем, кто ещё не создал ТОС, пора действовать!» – отметил глава города.

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