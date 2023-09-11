Новые правила для пассажиров поездов вступили в силу с 1 сентября

22:58, 11 сентября 2023, ПАИ

С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила проезда в пригородных электричках и поездах дальнего следования. Соответствующий документ подготовил Минтранс России.

Согласно новым правилам, в поездах дальнего следования пассажиры нижних полок плацкарта и купе обязаны пускать своих соседей сверху к столику для приёма пищи. Для этого установлены чёткие временные рамки: не более получаса с 07:00 до 10:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером, а также не более часа днём с 12:00 до 15:00.

В новых правилах также уточняется список документов, по которым можно приобрести билет на поезд. В их число входят паспорт гражданина РФ или иностранный паспорт, служебный и дипломатический паспорта, временное удостоверение личности, свидетельство о рождении и другие документы.

При этом вводится регулирование в области оформления билета по документу с истекшим сроком действия и последующей посадки по нему на поезд. Теперь россияне могут купить билет по паспорту или свидетельству о рождении в течение 90 дней после окончания действия этого документа. Это правило действует и при посадке на поезд.

Кроме того, если билет на 14-летнего ребёнка был куплен по свидетельству о рождении, то посадка на поезд допускается либо по нему, либо по паспорту, но с изменением персональных данных.

Оформить билет или совершить посадку на поезд по военному билету после увольнения со службы можно только до момента, пока не истёк срок действия воинских перевозочных документов.

С 1 сентября 2023 года под запрет попадает игра на музыкальных инструментах в вагонах электричек и поездов дальнего следования. Также вводится ограничение на использование «средств звукоусиления», то есть микрофонов и колонок. Исключения составляют только слуховые аппараты и наушники – ими разрешается пользоваться без ограничений.

С 1 сентября контролёры или сотрудники поездной бригады не имеют права высадить из поезда безбилетного пассажира младше 16 лет, который едет без сопровождения взрослых. Это правило распространяется как на поезда дальнего следования, так и на пригородные электрички. Вместо этого следует передать несовершеннолетнего сотрудникам органов внутренних дел.

Новые правила железнодорожных перевозок регулируют и путешествия с животными, в частности с мелкими собаками. Теперь в случае, если их везут без переноски, клетки или контейнера, к ним применимы те же требования, что и к крупным собакам: животные должны находиться на полу, носить намордник и оставаться на поводке. Хозяину также придётся целиком выкупить отдельное купе, при этом количество собак и их сопровождающих не должно превышать количество мест в этом купе.