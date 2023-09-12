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Общество

Места у стола, музыка в вагоне, ошибки в билете: как вести себя в поезде по новым правилам

1 сентября вступили в силу новые правила проезда в пригородных электричках и поездах дальнего следования. Документ разработал Минтранс России. О том, что изменилось в сфере железнодорожных перевозок, сообщают «Известия».

Фото: ПАИ

По новым правилам, в поездах дальнего следования пассажиры нижних полок плацкартов и купе обязаны пускать своих «соседей сверху» к столику для приема пищи. Для этого установлены четкие временные рамки: не более получаса с 7:00 до 10:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером, а также не более часа днем с 12:00 до 15:00.

Этот пункт правил введен, чтобы проводникам было легче разрешить конфликт между попутчиками, если он возникнет. При этом ехать пассажиры должны на своих местах, указанных в билетах.

В новых правилах также уточняется список документов, по которым можно приобрести билет на поезд. В их число входят: паспорт гражданина РФ или иностранный паспорт, служебный и дипломатический паспорта, временное удостоверение личности, свидетельство о рождении и другие документы.

При этом вводится регулирование в области оформления билета по документу с истекшим сроком действия и последующей посадки по нему на поезд. Теперь россияне могут купить билет по паспорту или свидетельству о рождении в течение 90 дней после окончания действия этого документа. Это правило действует и при посадке на поезд.

Кроме того, если билет на 14-летнего ребенка был куплен по свидетельству о рождении, то посадка на поезд допускается либо по нему, либо по паспорту, но с изменением персональных данных.

Оформить билет или совершить посадку на поезд по военному билету после увольнения со службы можно только до момента, пока не истек срок действия воинских перевозочных документов.

Помимо этого, пассажиры могут быть допущены к посадке, если в их билете не более двух ошибок — по одной в ФИО и серии или номере паспорта и других удостоверений личности. Если неточностей в данных больше, придется переоформить билет.

Под запрет попала игра на музыкальных инструментах в вагонах электричек и поездов дальнего следования. Также вводится ограничение на использование «средств звукоусиления», то есть микрофонов и колонок. Исключения составляют только слуховые аппараты и наушники — ими разрешается пользоваться без ограничений.

Теперь контролеры или сотрудники поездной бригады не имеют права высадить из поезда безбилетного пассажира младше 16 лет, который едет без сопровождения взрослых. Это правило распространяется как на поезда дальнего следования, так и на пригородные электрички. Вместо этого следует передать несовершеннолетнего полиции.

Новые правила железнодорожных перевозок регулируют и путешествия с животными, в частности, с мелкими собаками. Теперь в случае, если их везут без переноски, клетки или контейнера, к ним применимы те же требования, что и к крупным собакам: животные должны находиться на полу, носить намордник и оставаться на поводке. Хозяину также придется целиком выкупить отдельное купе, при этом количество собак и их сопровождающих не должно превышать количество мест в этом купе.

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