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Общество

До +26 градусов ожидается сегодня в Пскове

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 12 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений. Температура воздуха по области днём будет от +22 до +27 градусов.

В Пскове температура ожидается от +24 до +26 градусов, а в Великих Луках – от +23 до +25 градусов.

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