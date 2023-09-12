До +26 градусов ожидается сегодня в Пскове
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 12 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Будет дуть ветер южных направлений. Температура воздуха по области днём будет от +22 до +27 градусов.
В Пскове температура ожидается от +24 до +26 градусов, а в Великих Луках – от +23 до +25 градусов.
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12 сентября 2023
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