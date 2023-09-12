До +26 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:43, 12 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 12 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Будет дуть ветер южных направлений. Температура воздуха по области днём будет от +22 до +27 градусов.

В Пскове температура ожидается от +24 до +26 градусов, а в Великих Луках – от +23 до +25 градусов.