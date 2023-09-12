Путин предложил установить День воссоединения России с новыми регионами

10:27, 12 сентября 2023, ПАИ

Путин внёс в Госдуму проект об установлении Дня воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Из проекта следует, что День воссоединения с четырьмя новыми регионами предлагается отмечать 30 сентября. Глава государства предложил дополнить закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября прошлого года – тогда в Кремле Путин подписал договоры о принятии их в состав России.

Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 % жителей, в ДНР – 99,23 %, в Херсонской области – 87,05 %, в Запорожской – 93,11 %.