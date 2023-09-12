Почти на 60% вырос спрос на рабочих в Псковской области

11:02, 12 сентября 2023, ПАИ

Количество новых вакансий в Псковской области по сравнению с прошлым годом выросло на 58,8 %, сообщает сервис hh.ru.

В целом по стране рост на рабочих составляет 61,8 % по сравнению с началом осени 2022 года. В сфере «рабочий персонал» наиболее высока потребность в операторах call-центров, водителях, упаковщиках, разнорабочих, электромонтажниках, токарях, слесарях, уборщиках, кладовщиках, грузчиках, операторах производственных линий и сварщиках.

Растёт также уровень предлагаемых рабочим зарплат. Так, за год работодатели в Псковской области подняли предлагаемую зарплату с 47 048 до 75 608 тысяч рублей, а по России зарплаты в вакансиях выросли с 59 798 до 89 769 рублей.

Отмечается также, что в начале осени рабочие наиболее востребованы в Калининградской (+104 % по сравнению с осенью 2022 года) и Ленинградской области (+94,9 %).