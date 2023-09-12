Псковичей приглашают помочь в создании молодёжного кадрового центра

16:04, 12 сентября 2023, ПАИ

Комитет по труду и занятости Псковской области приглашает жителей региона принять участие в создании молодёжного кадрового центра, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Стратегические сессии для выработки новых форм работы молодёжного кадрового центра будут проходить с 12 по 14 сентября на базе проектного офиса «Команда 2018». Участники разработают пути решения основных проблем, связанных с профориентацией, обучением и поиском места работы для молодых людей.

«Предложения лягут в основу концепции работы центра и позволят повысить спрос молодёжи на услуги центров занятости населения. <...> Запишитесь на сессию, если вы подходите в одну из возрастных категорий (от 14 до 35 лет), готовы включаться в работу, у вас есть новые идеи, которые вы хотите воплотить», – призывают псковичей специалисты.

Расписание встреч:

12 сентября 15:00 – 17:30;

13 сентября 15:00 – 17:30;

14 сентября 17:00 – 19:30.