13-й день рождения отметит Молодёжный центр Пскова

12:13, 12 сентября 2023, ПАИ

15 сентября Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей Пскова на празднование своего дня рождения. В этом году центру исполняется 13 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

С 18:00 до 20:00 на небольшой поляне у дома № 15 по улице Максима Горького можно будет потанцевать вместе с клубом «сТАНЦЫя», записать короткое видеопоздравление, принять участие в играх на интерактивных площадках, которые подготовили все отделы Молодёжного центра.

Участников ждёт большой музыкальный квартирник с выступлением молодёжной группы «Четыре угла», соло-певиц Анастасии Ткаченко и Виктории Алемзаевой и дуэт сотрудников центра.