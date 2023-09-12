Сотрудники ОМОНа обезвредили найденные в Пскове снаряды

20:39, 12 сентября 2023, ПАИ

Взрывотехники Псковского ОМОНа Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся снаряды времён войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа «Кром» обследовали неразорвавшиеся 76-миллиметровые снаряды времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли при проведении земляных работ на улице Советской Армии в Пскове.

Взрывотехники ОМОНа идентифицировали боеприпасы, вывезли их на специализированный полигон и уничтожили с помощью накладного заряда.