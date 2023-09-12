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Сотрудники ОМОНа обезвредили найденные в Пскове снаряды

Взрывотехники Псковского ОМОНа Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся снаряды времён войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа «Кром» обследовали неразорвавшиеся 76-миллиметровые снаряды времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли при проведении земляных работ на улице Советской Армии в Пскове.

Взрывотехники ОМОНа идентифицировали боеприпасы, вывезли их на специализированный полигон и уничтожили с помощью накладного заряда.

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