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Политика

Александр Гончаренко рассказал об обучении местных депутатов

Об обучении местных депутатов рассказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«51 % депутатского корпуса пришли первый раз, а 49 % – это те, кто пришёл во второй, третий, а есть такие, кто пришёл работать и в четвёртый созыв», – отметил он и заметил, что подходы, а также уровень принимаемых решений у депутатов очень сильно отличались.

Александр Гончаренко проанализировал ситуацию и принял решение организовать обучение депутатского корпуса. «Эта система отработала весь текущий год до «парламентских каникул» этого лета», – пояснил председатель гордумы.

Гость студии также сообщил, что на каждом из занятий присутствовали порядка 20 человек. «Если кто-то отсутствовал, то, как правило, это были очень уважительные причины», – подчеркнул он.

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