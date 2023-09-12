В Нидерландах нашли похищенную в 2020 году картину Ван Гога

16:18, 12 сентября 2023, ПАИ

Картину Винсента Ван Гога, украденную из Музея Сингера Ларена в 2020 году, нашли в Нидерландах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

Поиск картины вела голландская полиция совместно с арт-детективом Артуром Брандом. По его словам, они вместе с правоохранителями часто выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.

В конечном счёте мужчина, пожелавший остаться анонимным, передал детективу украденную картину в синем пакете IKEA.

Артур Бранд назвал возвращение картины «одним из величайших моментов в жизни».

Напомним, что картину похитили из Музея Сингера Ларена недалеко от Амстердама в ходе ограбления 30 марта 2020 года. Стоимость произведения оценивается в сумму от трёх до шести миллионов евро.