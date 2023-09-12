Треснувший на тротуаре в Великих Луках асфальт полностью заменят

17:56, 12 сентября 2023, ПАИ

Треснувший асфальт на тротуаре улицы Новосокольнической в Великих Луках полностью заменят. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на подрядчика, выполнявшего работы по обустройству тротуара, Александра Нефедова.

«Работы по укладке асфальта на этом отрезке проводились весной. Со временем грунт размыло, он просел, асфальтовое покрытие дало трещину. Этот отрезок мы будем полностью переделывать. Чтобы такое не повторилось – уплотним грунт. Работы проведем в как можно более оперативные сроки», – прокомментировал Александр Нефедов.

Ранее сообщалось, что на отремонтированном в Великих Луках тротуаре образовалась огромная трещина.