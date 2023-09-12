Более 60 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

19:26, 12 сентября 2023, ПАИ

На первой неделе регистрации на конкурс «Это у нас семейное» нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» о своём участии заявило 60 тыс. человек из России и зарубежных стран. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко прокомментировал решение президента о создании конкурса на платформе «Россия – страна возможностей».

«Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьёй, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены таким образом, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить», – заявил Сергей Кириенко.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф.