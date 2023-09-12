Какие продукты стоит исключить для похудения, рассказала диетолог

22:52, 12 сентября 2023, ПАИ

Для того чтобы снизить вес и сделать это безопасно, нужно убрать из своего рациона некоторые продукты. Об этом «Известиям» рассказала диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева.

Специалист заметила, что стоит отказаться от рафинированного сахара и продуктов, в которых он содержится. Также нужно перестать употреблять переработанные мясные изделия – сосиски, колбасы и тому подобное. Не следует употреблять мучное с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего сорта, а также продукты, в составе которых содержатся кулинарный жир, растительный жир, заменитель молочного жира и гидрогенизированные жирные кислоты, то есть трансжиры.

Также не стоит употреблять картофель и белый пропаренный рис, исключить пшеничные крупы – манную, кус-кус и булгур. А вот цельные крупы, наоборот, полезны, и их нужно включить в рацион: пшено, гречку, амарант и киноа.

Также добавить в меню эксперт посоветовала зелень и овощи: их необходимо употреблять при каждом приёме пищи. Включить туда стоит и ягоды, особенно кислые, которые являются источником витаминов и антиоксидантов, и рыбу, особенно жирных сортов. Кроме того, рекомендовано пить чистую питьевую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса в сутки.

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