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Какие продукты стоит исключить для похудения, рассказала диетолог

Для того чтобы снизить вес и сделать это безопасно, нужно убрать из своего рациона некоторые продукты. Об этом «Известиям» рассказала диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева.

Специалист заметила, что стоит отказаться от рафинированного сахара и продуктов, в которых он содержится. Также нужно перестать употреблять переработанные мясные изделия – сосиски, колбасы и тому подобное. Не следует употреблять мучное с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего сорта, а также продукты, в составе которых содержатся кулинарный жир, растительный жир, заменитель молочного жира и гидрогенизированные жирные кислоты, то есть трансжиры.

Также не стоит употреблять картофель и белый пропаренный рис, исключить пшеничные крупы – манную, кус-кус и булгур. А вот цельные крупы, наоборот, полезны, и их нужно включить в рацион: пшено, гречку, амарант и киноа.

Также добавить в меню эксперт посоветовала зелень и овощи: их необходимо употреблять при каждом приёме пищи. Включить туда стоит и ягоды, особенно кислые, которые являются источником витаминов и антиоксидантов, и рыбу, особенно жирных сортов. Кроме того, рекомендовано пить чистую питьевую воду из расчёта 30 мл на килограмм веса в сутки.

19 июля врач-диетолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Центр Маргариты Королевой» Маргарита Королева рассказала, что, согласно статистике, только 5–7 % людей удерживают ту форму, которую они обрели благодаря диете. Как отметила Королева, причина набора веса после диеты связана с тем, что ограничение питания – это большой стресс для организма. По её словам, все люди имеют так называемый ген бережливости, который заставляет организм накапливать питательные вещества про запас.

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