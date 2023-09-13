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Общество

«Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург будет делать остановку возле Пулково

Остановку у платформы «Аэропорт» (вблизи аэропорта «Пулково») планируют ввести в маршрут следования электропоездов «Ласточка», которые курсируют между Псковом и Санкт-Петербургом, сообщается в Telegram-канале «1520. Всё о ж/д».

Фото: ПАИ

Кроме того, на маршруте Псков – Санкт Петербург может быть введена дополнительная «Ласточка» – на новогодние праздники. Новый электропоезд под номером 817/818 будет отправляться из Петербурга в 9:30 и прибывать в Псков в 13:24. Из Пскова поезд будет уходить в 14:15 и прибывать в Петербург в 18:08. Дополнительная «Ласточка» будет назначаться в дни праздников в конце 2023 – 2024 году.

Кроме того, часть псковских «Ласточек» (все, кроме № 811, 814) будут делать дополнительную остановку в Петербурге – у платформы «Аэропорт».

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