Ярчайший метеор и и его «дымный» след запечатлели над Псковской областью
Ярчайший метеор загорелся в небе над Псковской областью, оставив «дымный» след на фоне северного сияния. Видео астроном-любитель, пскович Михаил Прохоренко снял в ночь на 13 сентября над дельтой реки Великой в деревне Дворец Псковского района и разместил его в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Дымный» след метеора – это не что иное, как светящийся ионизированный газ, ставший таковым в результате пролёта метеора. Продолжительность наблюдения следа метеора составила примерно пять минут», – отметил Михаил Прохоренко.
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