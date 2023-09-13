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Общество

В Псковской области требуется на 28% больше IT-специалистов, чем в прошлом году – исследование

В Псковской области требуется на 28% больше IT-специалистов, чем в прошлом году. Об этом говорят данные исследования SuperJob.

На Северо-Западе также есть регионы с повышенным спросом на IT-специалистов: в Новгородской области нужно на 34% больше айтишников, чем в прошлом году, в Петербурге рост спроса на 14%, в Калининградской области – на 11,6%, в Коми – на 8%, в Архангельской области востребованность в айтишниках +7%. А вот в Карелии спрос на IT упал на 5%, в Мурманской области на 8%. 

В целом ситуация в IT-сфере по сравнению с осенью 2022 года в стране достаточно стабильна: компаниям потребовалось на 21% больше работников в IT-секторе. Регионами-лидерами по спросу на айтишников сейчас являются Алтай (+70% новых вакансий год к году), Ленобласть (+61%), Калмыкия (+57%), Якутия (+50%).

Кроме того, исследование hh.ru, проведенное среди трудящихся во всех федеральных округах страны, показало, что работа в сфере программирования лидирует по престижности в глазах россиян – таковой её считают сразу 49%. А саму профессию программиста назвал самой уважаемой и престижной каждый пятый опрошенный (21%). В данном случае профессия программиста обогнала по ценности, по мнению опрошенных, даже управленческие позиции, например директора (14%), а также профессию президента (12%).

Работники из IT-сферы чаще других заявляют, что довольны работой в своей компании. Особенно часто айтишники отмечают, что уверены в стабильности компании и отсутствии риска сокращения (34%). Каждого третьего работника в IT-сфере устраивает его зарплата – об этом сообщил 31% респондентов. При этом за год средняя зарплата в IT-вакансиях для программистов выросла на 13 162 ₽ (с 101 780 ₽ до 114 942 ₽). В топ регионов с наибольшей зарплатой для айтишников сейчас входят Чукотский АО (доход в IT-сфере до 143 262 ₽), Сахалин (131 455 ₽), Москва (128 465 ₽) и Петербург (96 305 ₽).
   
Однако при этом уровень конкуренции за рабочие места среди программистов один из самых высоких. В целом по стране сейчас на одну вакансию может приходится 5,6 резюме от программистов. Один из самых высоких конкурсов среди программистов сейчас в Коми (27,7 резюме на вакансию), в Мурманской области (26,1), в Адыгее (23,3), а также в ХМАО (18,7). В других регионах СЗФО также достаточно серьёзная борьба за рабочие места: в Ленобласти программистам приходится соревноваться за работу сразу с 17 кандидатами, в Архангельской области – с 15, в Карелии и Псковской области – с 12. В Калининграде на одну вакансию могут откликнуться сразу 11 программистов, в Новгородской области – более восьми человек, в Петербурге – почти шесть.
 
«Повышенная популярность профессии, а также высокая соискательская активность породили и высокие требования к кандидатам. Так, сейчас в 84% вакансий работодатели указывают, что для них очень важен опыт и стаж работы в профессии. Из них в 47% случаев компания требует от кандидата стаж до 3 лет, а в 36% вакансий нужен опыт работы в программировании до 6 лет. Начинающим специалистам без опыта сейчас доступны лишь 12% вакансий. Кроме достаточно жёсткого требования по опыту, компании также ждут от соискателей-программистов серьёзных знаний сразу по нескольким направлениям. Так, в топ профессиональных навыков сейчас входит отличное знание SQL, Linux, Git, Python, PostgreSQL, JavaScript, 1С-программирование и отличный английский язык. А среди «мягких» навыков компании ждут от кандидатов умение легко работать в команде, грамотную речь, аналитическое мышление», – отметили эксперты HeadHunter.

 

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