Псковские археологи исследуют памятники Струго-Красненского района

11:32, 13 сентября 2023, ПАИ

Псковские археологи начали мониторинг памятников археологии Струго-Красненского района. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

Работу начали с прошлой недели. «Здесь [Струго-Красненский район. – ПАИ] они разнообразны: городища-убежища и примыкающие к ним селища, могильники культуры длинных курганов и группы сопок, курганные группы древнерусского времени и поздние жальники», – говорится в сообщении.

На первой фотографии – курганы в составе курганных групп, на второй – сопка, на третьей – вид с верхней площадки городища на площадку на склоне, где сохранились остатки вала. Высота городища – 12-15 метров.