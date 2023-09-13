Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поездки в страны Закавказья стали доступнее для псковичей

Цены на поездки в страны Закавказья из Псковской области снизились в августе 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Фото: ПАИ

Там отметили, что цены на поездки в Закавказье снизились в среднем на 16,7 %. При этом стоимость услуг пассажирского транспорта упала на 9,9 %, пребывание в доме отдыха – на 8,9 %, проживание в четырехзвездочном отеле – на 4,7 %, а стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии – на 4,9 %.

Заметно выросли цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 18,3 %, поездку на отдых в Египет – на 17,6 %, полёт в салоне экономического класса самолёта – на 12 %, пользование потребительским кредитом – на 5,9 %, занятия в плавательных бассейнах – на 4,5 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 сентября 2023

Всероссийский профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдёт 14 сентября

13 сентября 2023

Великолукского предпринимателя спасли от многомиллионного штрафа

13 сентября 2023

«Газель» со сварочным оборудованием поступила из Псковской области на Херсонщину

13 сентября 2023

Молодой человек попытался сломать камеру в подземном переходе в Великих Луках

13 сентября 2023

Аппарат МРТ Псковской областной больницы отправили на ремонт

13 сентября 2023

Депутаты наградили сотрудника Псковского музея-заповедника

13 сентября 2023

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 14 сентября

13 сентября 2023

Погребение обезглавленного воина обнаружили псковские археологи


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...