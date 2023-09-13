Поездки в страны Закавказья стали доступнее для псковичей

11:33, 13 сентября 2023, ПАИ

Цены на поездки в страны Закавказья из Псковской области снизились в августе 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Там отметили, что цены на поездки в Закавказье снизились в среднем на 16,7 %. При этом стоимость услуг пассажирского транспорта упала на 9,9 %, пребывание в доме отдыха – на 8,9 %, проживание в четырехзвездочном отеле – на 4,7 %, а стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии – на 4,9 %.

Заметно выросли цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 18,3 %, поездку на отдых в Египет – на 17,6 %, полёт в салоне экономического класса самолёта – на 12 %, пользование потребительским кредитом – на 5,9 %, занятия в плавательных бассейнах – на 4,5 %.