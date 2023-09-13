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Политика

Александр Гончаренко назвал схему работы Бориса Елкина

О совместной работе с главой Пскова Борисом Елкиным рассказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я на сегодняшний день уже выстроил для себя отношения с главой города. Это человек, с которым работается с большим удовольствием, так же как и с его заместителями и руководителями структур», – отметил гость студии.

Фото: ПАИ

Александр Гончаренко также рассказал о процессе рассмотрения обращений граждан. «Люди обращаются, мы формируем задачу, отправляем в администрацию, далее администрация принимает меры и информирует, что было сделано», – отметил он и добавил, что к нему лично еженедельно обращаются пять-шесть человек.

«Администрацию я олицетворяю с главой города, потому что схема его работы опирается на четыре основных принципа: анализ, вывод, предложение и принимаемое решение», – рассказал председатель гордумы.

Ранее Александр Гончаренко назвал принципы работы в Псковской городской Думе.

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