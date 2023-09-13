В Пскове начали готовиться к капремонту школ
Среднюю общеобразовательную школу № 2, расположенную на улице Свердлова, 56 в Пскове, капитально отремонтируют. Аукцион на изготовление проектно-сметной документации по объекту размещён на портале госзакупок.
Вначале подрядчику предстоит обследовать подлежащие ремонту конструкции и сделать обмерные чертежи. Необходимо будет предусмотреть выполнение работ по демонтажу оборудования и существующих сетей. В ходе ремонта планируется модернизировать внутренние сети отопления, водоснабжения и канализации, а также систему вентиляции и сети электроснабжения.
В контракте прописано, что для проведения работ должно применяться современное оборудование и материалы, предпочтение при этом необходимо отдавать отечественным производителям. Подрядчик, который должен будет до 15 декабря завершить разработку документов, уже определён экспертной комиссией. На работы выделена 661 тысяча рублей.
В 2024 году в Пскове планируют капитально отремонтировать пять школ: № 1, 2, 4, 9 и 23. Кроме того, откроется четыре новые школы. Сейчас в регионе идёт строительство школы на 525 мест в Пскове на улице Киселёва (срок ввода – 2024 год), строится школа на 825 мест в Гдове (срок ввода – 2024 год), школа на 825 мест в Себеже (срок ввода – 2024 год). Осуществляется строительство школы на Запсковье на 1000 мест в рамках концессионного соглашения (срок ввода – 2024 год).
Также продолжается модернизация четырёх школ в приграничных районах (всего на 855 мест, в срок до 2024 года).
Александр Евстигнеев: Политика и предпринимательство должны максимально синхронизироваться