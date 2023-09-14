Как связаны Псков и Дракула: новый краеведческий квест презентуют 21 сентября

12:59, 14 сентября 2023, ПАИ

21 сентября Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей от 14 до 35 лет принять участие в новом краеведческом квесте «Как Псков польскому Дракуле зубы обломал», посвящённом обороне города от войск польского короля Стефана Батория. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Баторий, как и Влад Цепеш (более известный как граф Дракула), был членом Ордена Дракона, который был снован для защиты венгерских королей от врагов, а католической церкви — от еретиков и «язычников». Прозвище Дракул (рум. Dracul, «дьявол», «дракон») было ему дано именно из-за того, что он был членом этого ордена. На гербе Батория изображены зубы дракона, как на гербах всех дворян, входивших в орден. Участникам квеста предстоит вспомнить важнейшие моменты осады и генерального штурма, который Баторий предпринял 21 сентября 1581 года.

Старт в 17:00 у отеля «Покровский». Маршрут рассчитан на два часа.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы vk.com/duxovno следующую информацию: Ф.И.О, возраст и сколько человек в команде (от 2 до 5 человек). Игра командная. Если кто-то один, но хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит, организаторы сформируют команду сами.