Центр языкового образования начал работу в Пскове

16:34, 14 сентября 2023, ПАИ

Центр языкового образования начал свою работу в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по образованию.

На сегодняшний день в ПОИПКРО успешно стартовали программы обучения эстонскому и китайскому языкам. В ближайшее время будет отрыт набор на обучение разговорному немецкому и английскому языкам.

Центр будет реализовывать дополнительные профессиональные и общеразвивающие образовательные программы для детей и взрослых в области изучения языков.

Его руководителем назначена Елена Печерская. Она занимает должность директора филиала Российского общества «Знание» в Псковской области. В сферу ее профессиональных интересов входит изучение иностранных языков и реализация языковых обучающих мероприятий.