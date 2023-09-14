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Общество

Эстония, Латвия и Литва не договорились о конфискации российских автомобилей

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не смогли согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией на своей территории в соответствии с режимом санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на заявление эстонского министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

«Теперь вопрос в том, что будет с теми машинами, которые уже находятся в стране, одна из возможностей - это конфискация машин. Но поскольку в других странах, за исключением Германии, это не очень часто применяется в таком виде, то и после вчерашних встреч с министрами иностранных дел [других прибалтийских государств] выяснилось, что детального решения о том, как это реализовать, нет. Это то, что предстоит решить и проработать нашим властям», - подчеркнул глава МВД Эстонии на пресс-конференции.

Накануне прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешен.

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