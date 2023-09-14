Народная артистка Елена Камбурова: Псков – город добрых лиц

15:27, 14 сентября 2023, ПАИ

Впечатлениями от посещения Пскова поделилась советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ Елена Камбурова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мне очень понравился Псков тем, что в нём нет высотных зданий, а также унылых лиц. Это какой-то город добрых лиц», – сказала она.

Актриса также отметила, что в городе «очень красивые деревья и прекрасная река». «Мне кажется, в таком городе очень приятно жить», – добавила Елена Камбурова.

Народная артистка рассказала и о своих впечатлениях от псковского зрителя. «Мы почувствовали, что зал очень по-другому и ласково нас принимает», – подчеркнула она.

Напомним, что Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой участвует во Всероссийском Пушкинском театральном фестивале, который проходит в Псковской области с 6 по 28 сентября. Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.