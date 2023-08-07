Опубликована программа юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

12:40, 07 августа 2023, ПАИ

ХХХ Всероссийский пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Псковской области с 6 по 28 сентября 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.



Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина



«Юбилейная афиша объединит самые яркие и интересные события отечественной сцены из двух столиц и заметные спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада. Известные артисты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов станут участниками главного театрального события года», – рассказали в учреждении.

Осенью псковичи и гости города увидят спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, театров Сибири и Урала – пермского «Театра-Театра» и новосибирского «Старого дома». Также фестиваль посетят коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великолукском драматическом театре.

7 сентября фестиваль торжественно откроется музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа». Голоса мастеров Театра имени Ленсовета – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения Чайковского.

8 сентября в Великих Луках, а 10 сентября в Пскове публика будет приветствовать артистку российской сцены Елену Камбурову. Театр музыки и поэзии (Москва) покажет на фестивале «Нянины сказки» – музыкальную фантасмагорию по мотивам сказок Пушкина и Андерсена. В роли рассказчицы, Няни, выступит сама Елена Камбурова.

Если «Нянины сказки» (16+) – спектакль для взрослого зрителя, то ещё две постановки по пушкинским сказкам рекомендованы для семейного просмотра. Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга 7 сентября покажет на фестивале свой титулованный спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+) – актёрский ансамбль спектакля был удостоен Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». «Сказку о рыбаке и рыбке» (6+) 9 сентября визуализирует на псковской сцене Тверской театр кукол.

«Кукольный спектакль для взрослой аудитории привезёт известный псковской публике Театр кукол Республики Карелия – спектакль этой труппы «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой, лауреат «Золотой маски», уже участвовал в программе фестиваля. На этот раз из Петрозаводска 12 сентября на фестиваль приедет гоголевский «Ревизор» (16+), также номинированный на Национальную театральную премию «Золотая маска». Театр кукол берётся изобразить ту зримую фантасмагорию, которой полны произведения писателя», – отметили в театре.

После небольшого перерыва, 24 сентября, фестиваль представит зрителям программу по произведениям ХХ века. Во-первых, организаторы пригласили в Псков премьеру Антона Фёдорова «Котлован» в новосибирском театре «Старый дом», который он ныне возглавляет. Вдвойне порадует фестивальная афиша зрителей, которые следят за событиями в Псковской драме – спектакль «Морфий», получивший две «Золотые маски».

Во-вторых, фестиваль снова обратится к творчеству русского шансонье Александра Вертинского. Открыв эту тему в 2020 году моноспектаклем Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро», посмотрев интерпретацию режиссёра Романа Кагановича и артиста Сергея Азеева («Интервью В.»), театр берётся завершить этот своеобразный триптих спектаклем-концертом ведущего артиста пермского «Театра-Театра» Альберта Макарова «Вертинский» 28 сентября.

А ранее советские 1980-е и Золотой век русской поэзии свяжет спектакль Мичуринского драматического театра «Спасти камер-юнкера Пушкина» (6 сентября в Великих Луках, 8 сентября в Пскове) по пьесе Михаила Хейфеца, в которой простой парень Миша Питунин отправится в путешествие во времени, чтобы спасти поэта от пули Дантеса.

В театре отметили, что не менее ярким событием фестиваля станет 24 сентября гала-концерт конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово». Победители регионального смотра, который проходил весной-летом этого года, представят литературно-музыкальную программу по произведениям классика. Любители выступят на одной сцене вместе с ведущими артистами двух региональных театров – Псковского и Великолукского.

Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Посмотреть программу и купить билеты на спектакли Пушкинского фестиваля можно на официальном сайте мероприятия.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.