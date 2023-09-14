Матери погибшего участника СВО оказали помощь в фонде «Защитники Отечества» в Новосокольническом районе

21:55, 14 сентября 2023, ПАИ

Матери погибшего участника СВО оказали помощь в фонде «Защитники Отечества» в Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщила газета «Новосокольнический край».

Социальные координаторы фонда помогли ей оформить удостоверение члена семьи погибшего бойца, документы для получения выплат по гибели, помогли психологически. Социальные координаторы всегда на связи со своей подопечной, недавно помогли ей организовать замену дверных блоков в квартире, а также нашли работу.

Помощь семьям военных в Новосокольническом районе оказывают Ольга Старостенкова и Юлия Столярова, у них на персональном сопровождении находится несколько десятков семей участников специальной военной операции, ветеранов и членов семей погибших бойцов.