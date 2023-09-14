В Куньинском районе организовали временный объезд аварийного моста

22:35, 14 сентября 2023, ПАИ

Недавно были завершены работы по устройству временного объезда аварийного моста через реку Кадосницу в деревне Жижица (на автомобильной дороге регионального значения Кадосно – Жижица). Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.

По данным комитета по транспорту Псковской области, специализированной организацией была выполнена диагностика моста для уточнения фактического технического состояния. По результатам диагностики общее техническое состояние моста оценивается как «непригодное для нормальной эксплуатации (предаварийное)». Для приведения сооружения в нормативное техническое состояние рекомендуется комплексная разработка проекта капитального ремонта.

В настоящее время готовится проведение конкурса по определению подрядчика, который сделает проект ремонта моста. Разработка проекта планируется на 2023–2025 гг., капитальный ремонт моста – на 2025–2026 гг.