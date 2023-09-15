Спортивная площадка оборудована у Демидовской школы

09:29, 15 сентября 2023, ПАИ

Спортивная площадка обустроена у Демидовской школы в Великолукском районе. Она была подготовлена и оборудована на средства, полученные ТОС «Добрые надежды» за победу в региональном грантовом конкурсе. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

«Все получилось как нельзя лучше. ТОС «Добрые надежды» с проектом строительства комплексной спортивной площадки вошёл в число победителей» – рассказала глава Шелковской волости Любовь Богатырева.

Для обустройства площадки была проведена выборка грунта, завезён песок, выполнено оканавливание периметра, установлено оборудование и так далее.

В настоящее время работы по обустройству площадки окончательно не завершены, в планах – участие в грантовых конкурсах в следующем году и в случае победы – приобретение дополнительного инвентаря и, вероятно, установка уличных тренажёров.

«Новая площадка очень комфортная. Её размеры помогают заниматься множеством видов спорта. Мягкое, удобное покрытие. Ребята с большим удовольствием занимаются физкультурой. Есть футбольные ворота, есть волейбольная площадка, есть всё необходимое для занятий лёгкой атлетикой, словом – здорово!» – подчеркнула учитель физкультуры Ирина Толкачёва.

«Наши ученики всем довольны. Спортивная площадка нам действительно была необходима, и очень надеемся, что мы сумеем оборудовать её полностью и дать возможность нашей молодёжи, и не только молодёжи, заниматься спортом с максимальным комфортом», – отметил заведующий Демидовской школой Игорь Кораблёв.