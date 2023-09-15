Дизайнерский люк со снетком установлен возле ЦУМа в Пскове
Брендированный дизайнерский люк с псковскими снетками установили возле ЦУМа на улице Советской в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Помимо этого, вокруг люка кто-то создал инсталляцию из кирпичей в форме сердца.
Всего в Пскове будет установлено 74 дизайнерских люка с изображениями трёх типов. Люки со снетками, псковской деньгой и надписью «А псковские люки самые красивые» украсят тротуары исторического центра Пскова в ближайшее время.
Напомним, что первый дизайнерский люк установили напротив входа в Псковский кремль.
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