Дизайнерский люк со снетком установлен возле ЦУМа в Пскове

10:12, 15 сентября 2023, ПАИ

Брендированный дизайнерский люк с псковскими снетками установили возле ЦУМа на улице Советской в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Помимо этого, вокруг люка кто-то создал инсталляцию из кирпичей в форме сердца.

Всего в Пскове будет установлено 74 дизайнерских люка с изображениями трёх типов. Люки со снетками, псковской деньгой и надписью «А псковские люки самые красивые» украсят тротуары исторического центра Пскова в ближайшее время.

Напомним, что первый дизайнерский люк установили напротив входа в Псковский кремль.