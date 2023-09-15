Акция «Корзина доброты» состоится в Пскове

11:59, 15 сентября 2023, ПАИ

Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдёт в Пскове 15 и 16 сентября. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.

«Не проходите мимо и сделайте небольшое добро, чтоб сделать вклад в жизнь того, кто в этом нуждается», – отметила Алеся Михачёва.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости и др.) и передать их волонтёрам фонда. Волонтёры будут дежурить в магазинах 15 сентября с 16:00 до 20:00 часов и 16 сентября – с 12:00 до 18:00 часов.

Адреса магазинов «Пятерочка» в Пскове, где будут дежурить волонтёры: Рижский проспект, 70; Народная улица, дом 49а; улица Яна Фабрициуса, дом 5Б; Октябрьский проспект, дом 54; улица Труда, 26г.

Отметим, акция организована волонтёрами при участии Банка еды «Русь» совместно с X5 Group.