Фейк о появившемся в Псковской области педофиле опровергли в полиции
Полиция опровергла фейк о появившемся в Псковской области педофиле. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления МВД России.
«Подобная ориентировка уже распространялась в нескольких городах России. Впервые она была опубликована в 2017 году. Указанный в информации автомобиль зарегистрирован в Тверской области. На фото – предприниматель из Московской области», – рассказали в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что мужчина не привлекался к уголовной ответственности и обращался в полицию с заявлением по факту распространения клеветы в интернете.
В этой связи сотрудники полиции рекомендуют использовать официальные источники информации и в случае необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел.
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