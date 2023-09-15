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Общество

Фейк о появившемся в Псковской области педофиле опровергли в полиции

Полиция опровергла фейк о появившемся в Псковской области педофиле. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Подобная ориентировка уже распространялась в нескольких городах России. Впервые она была опубликована в 2017 году. Указанный в информации автомобиль зарегистрирован в Тверской области. На фото – предприниматель из Московской области», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что мужчина не привлекался к уголовной ответственности и обращался в полицию с заявлением по факту распространения клеветы в интернете.

В этой связи сотрудники полиции рекомендуют использовать официальные источники информации и в случае необходимости обращаться за комментариями в пресс-службу органов внутренних дел.

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