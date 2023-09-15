Чего ждать псковичам от погоды в предстоящие выходные, рассказала метеоролог

17:55, 15 сентября 2023, ПАИ

В предстоящие выходные на территории Псковской области прогнозируется сухая, но прохладная погода. Об этом рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Должно быть без осадков. Однако ночи будут уже холодными – от +2 до +7 градусов. Предстоящей ночью с 15 на 16 сентября могут быть заморозки на почве и в воздухе – от -1 до -2 градусов. Ну и в дальнейшем мы ожидаем пока сохранения такой погоды: преимущественно без осадков. Выходные должны простоять, но будет прохладно.

Столбик термометра 16–17 сентября достигнет отметки от +16 до +21, от +15 до +20 градусов», – отметила Тала Нещадимова.